"Sábado bebé”, dijo Florencia Peña en una postal que generó suspiros

Florencia Peña además de ser una de las grandes conductoras que tiene actualmente Telefe es una usuaria muy activa de las redes sociales. Medio principal de contacto con todos sus fans. Desde allí, la actual pareja de Ramiro Ponce de León muestra su costado más sensual en muchas oportunidades y revoluciona a todos sus seguidores. Hace pocas horas, dejó a todos con la boca abierta con una postal que generó suspiros.En ella se puede puede ver a la actriz disfrutando del sol del sábado lejos del trabajo de todos los días. «Sábado bebé», escribió mientras posa con un traje de baño rosado y una gorra que completa el hermoso look.Como era de esperarse, sus seguidores y fanáticos no pararon de dejarle comentarios ya que siempre están atentos a cada publicación de la exintegrante de «Casados con Hijos» en las redes sociales. En poco más de una hora superó los 45 mil Me Gusta y obtuvo casi 500 mensajes de los internautas. En ellos destacan la belleza de Florencia con grandes palabras y emojis de corazones, fuego y caritas enamoradas.Otros momentos en la que Peña se muestra muy sexy es cuando comparte los looks que selecciona para salir al aire de «Flor de Equipo», por lo general cada outfit pertenece a su marca de ropa «Actitud de Flor», sin embargo en otras oportunidades también ha lucido prendas de las más grandes marcas elegidas por las diversas famosas del canal de las pelotitas para realizar sus ciclos.