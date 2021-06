Marcelo Tinelli habló sobre su ex Soledad Aquino y dijo: "Es una guerrera"

El conductor de ShowMatch contó cómo está su exmujer tras haber recibido un trasplante y les dedicó el programa a sus hijas Candelaria y Micaela.

"Antes de arrancar el programa del día de hoy les quiero mandar un beso grande a mis dos hijas. Mi ex, está atravesando un momento de salud muy difícil. Les quiero decir que ha logrado el trasplante que tanto esperaba. Está saliendo de un trasplante, con todo lo que eso significa", dijo el conductor antes de arrancar con el ciclo que conduce en El Trece.



Además, Tinelli aseguró que vivieron un "muy difícil como es trasplantar un órgano y que sea compatible con el cuerpo de otra persona". "Por surte salió todo bien. Gracias a todos los médicos", agregó.



"Fue un día bastante difícil para todos nosotros, en un momento no sabíamos si el órgano venía o no, pero acá estoy. Y por todo eso, a este programa se lo quiero dedicar a mis dos hijas, Mica y Cande, y a Sole, que la está luchando como una guerrera, como siempre", cerró.



Aquino debió ser internada a fines de marzo en el Sanatorio La Trinidad de Palermo, tras sufrir una hemorragia digestiva. Durante su internación, la expareja de Marcelo Tinelli contrajo coronavirus, pero solo manifestó síntomas leves y consiguió recuperarse rápidamente.



"Fue un problema bastante severo. Tuvo una infección digestiva y una úlcera de duodeno que se le complicó y tuvo que terminar intervenida en terapia intensiva", explicó el conductor a comienzos de abril. Por entonces, ya se sabía que la mujer necesitaba de un trasplante de hígado para poder mejorar su pronóstico.