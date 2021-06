El contundente pedido del hermano de Susana Giménez

Patricio Giménez, el hermano de Susana Giménez, realizó a través de las redes sociales un contundente pedido a raíz de la preocupación por la internación de su hermana.



"Son increíbles la cantidad de mensajes y llamados que recibo. Yo entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación", expresó Patricio. Y acotó: "Pero les pido que no me llamen o me manden tantos mensajes porque tengo que dejar el teléfono abierto para los médicos, para mi familia".



En esa línea, Patricio reiteró que "Susana está bien" y aclaró: "Es normal que entre el día 6 y el 8, la tos molesta más".



"Está haciéndose todos los estudios que tiene que hacerse. Está súper cuidada. Está contenta, está bien. Quédense tranquilos que está cuidada. Gracias por la preocupación", concluyó.



Susana Giménez tiene una neumonía unilateral, que compromete su pulmón izquierdo. Se encuentra internada en Uruguay y, si bien se analizaba traerla al país, la opción se descartó dado a que no pueden ingresar personas con Covid-19.