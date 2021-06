Susana Giménez evoluciona favorablemente de su cuadro de covid 19

Susana Giménez evoluciona favorablemente de su cuadro de coronavirus y mañana espera regresar a su casa para continuar allí con la recuperación.



La conductora está internada en el Sanatario Cantegril de Punta del Este. Los médicos le recomendaron que se hospitalizara para seguir de cerca su cuadro luego de que le realizaran placas radiográficas de los pulmones.



“Se detectó una leve neumonía y lo ideal era que estuviera internada para hacer un seguimiento de su cuadro clínico. Afortunadamente hoy ya se encuentra mucho mejor y presenta una saturación de oxígeno en niveles más altos”, explicaron desde su entorno a Teleshow.



Fuentes médicas aseguraron que la estrella de Telefe recibe oxígeno con una mascarilla, pero no necesitó respiración asistida. Está en una sala común y no tuvo fiebre. Fue nebulizada con ibuprofeno, un tratamiento que se encuentra en fase experimental pero que ha logrado resultados prometedores en algunos pacientes.



No sólo mejoró el cuadro clínico de la diva. Susana luce este viernes mucho más tranquila, luego de algunos días de angustia en los que no sólo estuvo preocupada por su salud, sino también por la de varias personas que trabajan en “La Mary”, su chacra de José Ignacio, que también contrajeron la enfermedad.



Su hija, Mercedes Sarrabayrouse -conocida popularmente como “Mecha”-, que también se contagió de COVID-19, se encuentra a su lado en Cantegrill. Su hermano, Patricio, sigue minuto a minuto la evolución de ambas desde Montevideo y en algún momento sugirió trasladarlas al Hospital Británico de la capital uruguaya.



También se evaluó la posibilidad de que Susana volara en avión sanitario a una clínica privada de Buenos Aires. Sin embargo, la estrella de la TV le dijo a su entorno que se siente muy bien cuidada en Punta del Este y que prefiere quedarse allí.



De continuar la evolución favorable, Susana se instalará mañana en “La Mary”. La última palabra será del equipo médico. Sus allegados empezaron a trabajar para acondicionarle el dormitorio y comprar o alquilar el equipo necesario para mantener el suministro de oxígeno en la chacra en caso de que fuera necesario.



La diva, que ya se había dado las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad el sábado, por lo que decidió hisoparse, lo que arrojó un resultado positivo.



“Saturo muy bien de oxígeno, pero tengo un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, le había dicho al periodista Luis Novaresio el miércoles por la tarde, luego de que se conociera la noticia de que había contraído el virus. Los síntomas se hicieron más fuertes el jueves, y es por eso que a la noche los médicos decidieron internarla.



Susana recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el 24 de abril. “Iba a ir a Estados Unidos a ponérmela, pero no hay aviones. Para viajar con escalas, prefiero quedarme en el jardín, que es gigantesco. Estoy al aire libre, con los patos, leyendo, recibiendo amigos”, había dicho en diálogo con Jonatan Viale en Pan y Circo, por Radio Rivadavia.



Aunque tendría fecha para su segunda dosis mañana, aún se desconocen los motivos por los que se dio dicha inoculación el viernes pasado, también en Uruguay. “Los especialistas dicen que ya estaba transitando la enfermedad, pero que ella no lo sabía”, dijo el periodista del vecino país, Gustavo Descalzi.



Aunque no había sido contacto estrecho, Patricio quien confirmó hace unos días a Teleshow que la conductora tenía coronavirus, decidió también hisoparse para despejar dudas, ya que había estado con ella varios días atrás. Hace unas horas, el músico rompió el hermetismo a través de sus redes sociales: “Entiendo que la gente quiere saber cómo está Susana. Le agradezco al periodismo la preocupación, pero pido por favor que no me llamen o me manden tantos mensajes. (Al teléfono) lo tengo que dejar abierto para los médicos, para mi familia”.



En tanto, aseguró que “Susana está bien”. Y sostuvo: “Es normal que entre el día seis y el ocho sean los días donde la tos molesta más. Están haciendo los estudios que le tienen que hacer” y detalló que “está súper cuidada. Así que, quédense tranquilos que Susana está cuidada”.