Mostró cómo disfruta del verano y el calor europeo en bikini

Ailén Bechara saltó a la fama hace varios años en el programa “A todo nada”, de Guido Kaczka. Hoy por hoy, se encuentra de viaje en España y desde allí compartió con sus fanáticos una serie de postales disfrutando del verano europeo y del calor. En bikini y con mate en mano, posó para el deleite de sus fanáticos. “¡Que nunca me falte el mate te lo pido! ¿Quién más forma parte del team?”, escribió junto a las imágenes.La rubia hizo pocos días atrás un análisis corto pero contundente en tres historias de Instagram sobre su cuerpo y las expectativas que tiene la audiencia sobre las influencers.En los videos, se la ve con un conjunto de top deportivo y bikers, recién llegada del gimnasio. “Hoy fui con remera al gimnasio, me la saqué y fui feliz”, comenzó su relato. A continuación, la rubia mencionó que todos siempre suben la mejor foto, dando a entender que eso no significa que sea efectivamente la imagen real.“Si me bajo el tiro alto pasa esto, ¿ven? Esta es mi panza”, dijo, mientras dejaba al descubierto el abdomen. “Tengo abdominales marcados porque hago ejercicio, pero panza tengo. No es la panza plana de una supermodelo”, agregó.También señaló que le pasó algo que le dejó “la panza así”, y que más adelante contará de qué se trata. Sin embargo, lejos de justificarse por eso, mencionó: “Igual, tuve un hijo, como, me gusta comer”, concluyó.