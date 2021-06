¿Triángulo amoroso?: qué dijo la ex del piloto de TC que sale con Nicole Neumann

El reciente viaje de Nicole Neumann (40) a Neuquén junto a su nuevo novio, el piloto de Turismo Carretera José Manuel Urcera (29), habría sido el epicentro de un desagradable momento para la pareja.Es que según contó este miércoles Marcela Baños (45) en Intrusos (América) los tortolitos estaban haciendo unas compras por el centro de la ciudad cuando de repente apareció la ex novia del piloto y se armó un tremendo revuelo."Les dijo de todo. Nicole no entendía nada. Los insultó a los dos", afirmó la panelista del programa de espectáculos. Y sumó: "Nicole siguió caminando como si nada y Micaela (la ex de Urcera) quedó envenenada. Se sacó el odio".Según contó Adrián Pallares (53), la ex novia del piloto habló con Marcela Baños a través de WhatsApp y reconoció dicho encuentro. "Le dijo que no lo insultó pero contó algo peor", agregó Rodrigo Lussich (48).El mensaje en cuestión comenzaba diciendo: "Hola, Marcela, soy Micaela, sé que hablaron de mí en el programa en el que estás y quería decirte que la información que diste no es correcta".Y seguía: "Yo no insulté a nadie, simplemente le pregunté a mi exnovio si le había comentado a la señora con la que está saliendo que nos vimos un día antes de que llegue. Nada más"."¡¡¡Esto es una bomba!!!", lanzó con su característico tono de voz Lussich. "¡¡¡Es terrible!!! Confirma que se vieron y la trata de señora como diciendo que es grande", opinó Pallares."Me dijo que el sábado compartió la noche con José, que hubo intimidad", agregó Marcela este jueves en Intrusos.Y sumó: "Ellos compartieron 6 años juntos. Me dice que no tiene nada en contra de Nicole pero quiere que se sepa su verdad".Según el diario, esta no es la primera vez que se habla de las "desprolijidades" del joven automovilista en sus relaciones amorosas."No quiero que Nicky se ponga mal, pero tengo una información fuerte", reveló a comienzos de marzo Sofía Macaggi (38) al aire de Nosotros a la mañana (El Trece).Y completó: "De muy buena fuente me llega que este muchacho se separó hace muy poquito y se sigue viendo con su ex. ¡Y lo puedo probar! Así que ojalá se ponga las pilas con Nicole".