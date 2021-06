Pura ternura: Noelia Marzol publicó fotos con su bebito

Noelia Marzol presentó oficialmente a su bebé, Donatello, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Ezequiel Arias. La bailarina publicó en su cuenta de Instagram dos fotos con el pequeño en sus brazos y sorprendió a sus seguidores con su figura, a pocos días de haberse convertido en madre."Les presento a mi vida entera", escribió en la descripción de la publicación que recibió cientos de comentarios, entre los cuales se destacaron los de algunos famosos."Los amo", expresó José María Muscari. "Es hermoso", acotó Marley. "¡Que bombón mi Dios!", manifestó Belén Francese. "Un amor", agregó Johanna Francella. "Ay, por favooor", dijo Gloria Carrá. Todos quedaron cautivados con la belleza del hijo de la bailarina.El 23 de mayo, Noelia Marzol confirmó al llegada de Donatello, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Ezequiel Arias. “¡Nació Doni! Anoche 21 rompí bolsa. Vinimos al Sanatorio Otamendi y a las 04.58 nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor Javier Singla a sacarlo mientras Claudia Lozano me enseñaba y contenía”, anunció.Como el parto se adelantó unas semanas, el niño tuvo que quedar internado en neonatología. "Vamos mi gordito hermoso, ya estamos más cerca de volver a casa los tres. Le tuve que achicar todos los gorritos porque le quedaron como turbantes", expresó la bailarina.Tras 18 días en la clínica, Donatello recibió el alta y su mamá se pronunció aliviada. "A alguien le dieron el alta recién y la mamá no puede más de emoción. Gracias a todo el grupo de profesionales del sanatorio Otamendi por cuidar a mi Doni. No existen palabras de agradecimiento, ¡son lo más!", sostuvo.