El Dipy contó cómo se prepara para la carrera del Top Race

Además de la música y su interés por la actualidad argentina, Adrián David Martínez -conocido popularmente como "El Dipy" tiene otra gran pasión en su vida: el automovilismo. Y mientras se prepara para competir en el Top Race en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad de Buenos Aires hoy y mañana, el cantante participó en el pase radial entre "Ruleta Rusa", el programa de Nancy Pazos, y "Quién paga la fiesta", el de Martín Cicioli, por Rock and Pop."El automovilismo tiene algo que no tiene el fútbol, la pasión es otra cosa", manifestó el cantante, que conduce "Los desclasados" en Radio Rivadavia. Y reconoció que correr es una de las cosas que más disfruta en su vida: "Si me dicen que me meto en política, sigo en la música o me pagan por seguir en el automovilismo, dejo todo por el automovilismo".Además, habló sobre el debut de Nicanor Santilli Pazos, el hijo de Nancy y el vicejefe de Gobierno Porteño, Diego Santilli, y el encuentro que tuvieron hace unos días. "Cuando fue con el papá, que no conocía a ninguno de los dos, me dijo que iba a correr y lo senté y le expliqué un poco. Lo que pasa es que todos los que estamos en Top Race Junior, no conocemos el circuito en el que vamos a correr... sabés que lindo que se va a poner, vamos a terminar todos en el lago", contó entre risas, mientras la conductora le pedía que le cuidara "al nene". "El consejo que le di fue muy fácil: en el automovilismo no hay que saber acelerar, hay que saber frenar", explicó el cantante y destacó que lo más placentero de la disciplina es "tener el control de algo que está fuera de control".También hizo referencia a la selfie que se sacó con el expresidente Mauricio Macri. "Después de la foto no lo vi nunca más ni me llamó nunca más. En realidad, lo que aprendí en todo esto es que cada uno tiene que elegir la ideología que lo hace sentir bien y hay que luchar por eso", reflexionó Dipy. Y agregó: "Lo que no me va es que a veces no se ve la realidad. Así como Macri dijo en un momento "Pobreza cero", que no existe ni en Suiza y es la primera mentira que dijo, y hoy pasa lo mismo".Por su parte, Pazos le dio un consejo para manejarse en el ambiente político. "Tratá de tender puentes, que no nos gane la ideología del odio. El que piensa distinto, posiblemente esté equivocado pero no es el enemigo", destacó la periodista. Y el cantante concluyó: "Vos quizás, Nancy, podés tener ese pensamiento y te parece perfecto, yo creo que para sacar este país adelante nos tenemos que juntar todos. Y nos juntamos todos cuando hay que 'cancelar' a alguien o hacerlo mier...".