“Vacaciones y vacuna”: en bikini, Flavia Palmiero le dio la espalda al sol

Pese a la pandemia, algunos pueden lograr viajar y “desconectarse” un poco. Tal es el caso de Flavia Palmiero quien se tomó unas vacaciones.Si bien no reveló dónde está, mostró una postal en su cuenta de Instagram de una playa con aguas cristalinas y arena blanca. Sin embargo, con el look se llevó toda la atención.En primer lugar, la actriz tenía puesta una bikini de dos piezas en negro con marrón, y que forma parte de su colección de trajes de baño. Luego, para protegerse del sol se puso unas gafas grandes con marco negro.Por último, no olvidó los accesorios. En el cuello colgaba una cadenita dorada, mientras que en las orejas tenía unos aritos de brillantes. Y, en su muñeca izquierda, se puso un reloj plateado.En la descripción de la foto, Palmiero saludó a los seguidores: “¡Hola! Unos días de vacaciones, más trabajo, más vacuna. Al fin con mis trajes de baño en la playa. Desde que los diseñé el año pasado no pude viajar nunca a este paraíso”. Por otro lado, señaló: “Necesitaba desconectar, y estar en este lugar mágico que tanto me inspira”.De esta manera, la actriz escapó del otoño argentino que, pese al frío supo vestir con looks únicos. Además, resaló que “en vacaciones también se entrena o se sale a caminar un rato”.