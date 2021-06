Piloto de TC confirmó el romance con Nicole Neumann: “Estamos muy bien”

Luego de semanas de especulaciones, finalmente llegó la confirmación sobre el nuevo noviazgo de Nicole Neumann con José Manuel Urcera. El piloto de automovilismo blanqueó el romance y contó detalles acerca de su relación.



La semana pasada, los tortolitos compartieron un romántico viaje a Neuquén junto a un grupo de amigos donde se mostraron en un cálido atardecer durante un paseo en lancha. Las fotos de aquella salida fue un claro indicio del romance, pero hasta entonces la modelo había esquivado hablar sobre su vida sentimental.



Sin embargo, ahora quien se animó a contar todo fue el joven de 29 años quien en un móvil con "Intrusos" aseguró: "Estoy acostumbrado a las notas referidas al automovilismo, pero después, de lo otro, no. Es raro. . . todo el mundo escribiéndote, pero entiendo que es parte de esto y no pasa nada. Nicole es la persona que le gusta a tus amigos, a los papás de tus amigos, a los abuelos, a todo el mundo".



"Es muy linda, obviamente es muy conocida en el país y causa eso pero después cuando conocés en persona a la gente la normalizas, pasamos a ser todos iguales y lo tratás de igual a igual", reconoció el deportista. Y cerró con una declaración que no dejó lugar a dudas: "Estamos conociéndonos y muy bien, con muy buena relación".

Fuente: Diario Show