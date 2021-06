El conductor Edgardo Poldi cumple 72 años y reveló la fórmula de su vitalidad

El conductor Edgardo Poldi, de Santa Fe, cumple 72 años. Reconocido en el mundo de la indumentaria y televisión gracias a su programa “Charlando de Moda”, se impuso en este ámbito y se transformó en un referente a nivel nacional.Este miércoles, estuvo presente en el programa Nunca Es Tarde, por la pantalla dey contó su secreto para mantenerse con mucha vitalidad: “Hago pesas, ando en bicicleta y realizo caminatas. La alimentación saludable es muy importante y también la parte espiritual”, reveló.Consultado sobre su aspecto físico, detalló: “Nunca me realicé cirugías ni uso cremas, lo único que hago es afeitarme. Todos me preguntan sobre mi cuerpo y cara”. Poldi explicó que no fuma ni toma bebidas alcohólicas, “tampoco me drogo, pero siempre respeto todo, cada persona es dueña de hacer lo que quiera”.Llegado el momento de hablar de su vida sentimental, el reconocido conductor reveló que “estoy solo, pero hago el amor, es una gimnasia para el cuerpo y te mejora la piel”.El conductor indicó que recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y aguarda para que le apliquen la segunda. “Me cuido mucho”, detalló.Hace un tiempo que vive en Buenos Aires, pero pasó la cuarentena en Santa Fe y sobre su presente laboral mencionó que “me llamaron varias veces de Polémica en el Bar, pero estoy esperando recibir la segunda dosis”.