Felices vacaciones: Wanda y Zaira Nara se mostraron muy hot

Wanda y Zaira Nara están de vacaciones por separado. La empresaria viajó a Tanzania, país ubicado en África, junto con su esposo, Mauro Icardi, y posó de manera sexy en la playa y en la residencia que comparte con él, luego de varios días en los que disfrutaron de un safari.Con una malla enteriza de color negro que cuenta con un prominente escote, Wanda Nara se mostró acostada y de espaldas, luciendo así su cola en Instagram, la red social donde es seguida por más de siete millones de usuarios.“Cuando el fotógrafo me dice 'girate que te hago una foto'. Y le digo 'espera que me acomodo'”, fue el epígrafe que eligió la esposa de Icardi para criticar la postal que justamente tomó el futbolista.Por su parte, Zaira Nara viajó a California, Estados Unidos de América junto con su esposo, Jakob von Plessen, y sus hijos, Malaika (5) y Viggo Silvestre (1), y posó con mucha sensualidad dentro del mar.Semidesnuda y en topless, la presentadora de televisión disfrutó las paradisíacas playas de Los Cabos, y escribió “qué bonito es disfrutar lo bonito” al pie de las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram.“Estás desnuda”, le comentó Wanda a su hermana menor en el posteo, provocando muchos “me gusta” al igual que las fotos hot.La representante del futbolista explicó en sus stories la razón por la cual el viaje a Tanzania fue solo de la pareja.“El colegio aún no terminó y están con mi mamá en París (que es prioridad). Después sí vacaciones con ellos. Los varones también juegan en PSG y tienen torneo en este momento”, indicó la rubia.Luego, Wanda Nara bromeó sobre el próximo destino de vacaciones junto con Mauro Icardi. “Elegimos 15 días y 15 días. Los próximos quince también son paradisíacos: el jardín de mi casa”, reveló la empresaria.