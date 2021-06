Paula Trapani con coronavirus: "Di positivo pero estoy bien"

El coronavirus sigue avanzando a paso firme en la Argentina. Lamentablemente, esta vez fue Paula Trapani quien se contagió. Sin embargo, aclaró que sus síntomas no son fuertes y que dentro de todo se siente bastante bien.



"Di positivo pero estoy bien. Súper leve me agarró. Tuve dolor de cabeza al principio, pero nada que no se pasara con un paracetamol”, explicó la periodista en diálogo con Fernanda Iglesias en su programa de radio Esto no es Hollywood (MuchaRadio FM94.7).



En esa misma línea, se refirió a los miembros de su familia y contó que aún ninguno pudo darse la vacuna contra el coronavirus. "Todos dieron positivo, pero son asintomáticos. Yo estoy anotada hace un montón, estoy esperando que me llamen”, señaló.



Además, contó cómo cree que se produjo el contagio entre sus seres queridos. "Tuve un contacto demasiado cercano y yo tuve síntomas", cerró.

Fuente: Ciudad