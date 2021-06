Le hizo frente al frío con ropa interior “amarillo patito”

Nazarena Vélez mostró uno de sus looks “amarillo patito” y también compartió algunos de los momentos junto a su pareja, mostrándose bien cariñosos.Recientemente, la vedette habló sobre el viaje de su hija a los Estados Unidos por compromisos laborales: “Acabo de ver una foto de Barbie, preciosa en la playa y digo ‘qué bueno que levante fotos’ porque ella es tan culposa. Viajó por trabajo pero se pudo quedar un par de días porque viajaron también unas amigas para festejarle la despedida de soltera, para apachucharla, para abrazarla”.“Pero es tan culposa que no levantó ni una sola foto, no hizo una sola historia porque me dice ‘mamá, allá la están pasando tan mal, en la Argentina, que me parece una falta de respeto’. Pero está bien, eso está bien”, destacó Naza sobre Barbie Vélez.