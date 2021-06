Stefi Roitman reveló a qué figuras invitará a su boda con Ricky Montaner

La influencer contó en PH que destacadas figuras del mundo de la canción podrían ser parte de su casamiento con el cantante.



A fines del 2019, los rumores de romance entre Stefi Roitman (26) y Ricky Montaner (30) llegaron a su final con difusión en las redes sociales de las primeras fotos de los enamorados juntos en Estados Unidos.



Desde entonces, la influencer y el cantante no solo no se separaron nunca más, sino que los planes de casamiento avanzan a paso firme.



Invitada a PH, Podemos hablar, Stefi contó que transita un gran momento personal y Andy Kusnetzoff no perdió ni un minuto en preguntarle por su casamiento con el hijo de Ricardo Montaner. Sin embargo, el conductor puso el acento en las figuras que serán invitadas a tan especial acontecimiento.



"Te casás con Ricky Montaner, ya con Ricardo y Camilio hay un montón de famosos. Pero, además, deben ser amigos de todos los de la música. ¿Cuál es el invitado más famoso que va a haber?", le preguntó el anfitrión de PH.



Con una enorme sonrisa, pero cautelosa con la información que iba a anunciar, Stefi Roitman reveló las estrellas que serán participadas a su boda con Ricky, la cual se llevará adelante en 2022.



"¡Ay, Andy...! Puede ser un Marc Anthony. Pero no sé, los amigos son Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali, Tini. Estoy tirando un montón (de nombres). No me crean tanto", dijo la influencer, sin querer dar demasiados detalles de la exclusiva lista de invitados.