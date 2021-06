“Por esta vez”, la banda de cumbia “cachengue” cantó en vivo por Elonce TV

Video: "Por este vez", la banda de cumbia "cachengue" paranaense en vivo por Elonce TV

“Por esta vez”, la banda de cumbia cachengue de Paraná que nació hace tres años, no para de crecer y cosechar éxitos. Franco Altamirano y Donatella Massuti, dos de sus integrantes, dialogaron con Elonce TV y cantaron en vivo.



“Arrancamos la banda medio en broma, medio en serio y seguimos. Lamentablemente hoy en día no podemos tocar con público y es lo que más extrañamos”, expresó a Elonce TV Franco.



En tanto, comentó que, en este tiempo, la banda está dedicada a “sacar temas y grabar videos. A la vez que agregó: “hacemos música para todo el público, sin importar las edades”.



Franco contó que “amo la música, me gusta compartir con nuestro público y por eso me lo tomo lo más profesional posible”.



Por su parte, Donatella, dijo que “a los 8 encontré una guitarra en mi casa y les pedí que me mandan a aprender. Nunca más pare, después seguí con el canto, es una pasión que tengo como hobby y espero poder continuar toda mi vida”.



Nota completa en el video.