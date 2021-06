Mostró sus curvas mientras disfruta de la playa y el mar

De vacaciones en la playa, Laurita Fernández compartió en su cuenta de Instagram algunas postales mientras disfruta del mar y la arena.La conductora del Cantando 2020 publicó imágenes donde se la observa desde distintos ángulos mientras está metida en el agua luciendo una malla enteriza animal print.Días atrás, ella dio a conocer algunos detalles de su separación de Nicolás Cabré, luego de tres años de relación.“No puedo vivir aclarando o desmintiendo todo, ni vivo pendiente de lo que puedan decir, como por ejemplo que me regaló la casa”, dijo Fernández en relación a la vivienda en la que convivían ubicada en Pilar. Y agregó en diálogo con Implacables: “Es una locura, ¿cómo me va a regalar la mitad de una casa? De ninguna manera”.Así, la conductora negó que el actor le haya “regalado” la mitad de la casa que compraron juntos. “La casa no era de los dos mucho antes de separarnos, era un bien que no compartimos mucho antes de separarnos”, explicó. Y agregó: “Tampoco a ninguno de los dos nos sobra como para andar regalando una casa”.Además, Laurita aclaró que desde antes de la ruptura se planteó que la propiedad fuera de ella. “No es de los dos, es mía ya mucho antes de separarnos”, aclaró. Y completó: “Es lo que decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado. Compartir algo con el otro ya después que te separás es como que decís: ‘Che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’. Ya todo eso era un tema solucionado entre nosotros. Pero la remodelación la vivo con mucha alegría”.