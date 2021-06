Wanda Nara reveló a dónde está de vacaciones y cuál es su regalo favorito

Wanda Nara siempre impacta con sus fotos. Es que su lujosa vida entre Italia y Francia, con sus elegantes looks y su hermosa familia no dejan de sorprender a sus millones de seguidores.La mediática elige compartir con sus fans sus momentos más lindos, entre ellos, sus viajes. Desde jets privados y los lugares más paradisíacos, vive la vida de ensueño junto a su marido Mauro Icardi y sus cinco hijos.Wanda viajó con el futbolista a África y ya lo hizo saber. Posó con un malla marrón acostada en el borde de una pileta.Sin embargo, las aguas dan a un acantilado con la hermosa sabana africana de fondo. Con su cabellera rubia atada en una cola de caballo, lució sus piernas y su bella figura en la lujosa estadía.“Pic by mi fotógrafo favorito MI9″, escribió de pie de foto, explicando que la foto había sido tomada por Mauro.En otra postal junto a Icardi, señaló: “El tiempo juntos, mi regalo favorito”.