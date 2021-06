Belu Lucius reveló un gesto solidario: “Estaría bueno que el dar se multiplique”

Si bien Belu Lucius es panelista de Cortá por Lozano (Telefe), esta vez cambió de rol y junto a su hermana se sentó en el "diván" para ser entrevistada por la conductora, Verónica Lozano. En el ida y vuelta, la exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) reveló un gesto solidario que adoptó desde hace años para retribuirle algo al Universo de todo lo que recibió.



"Estaría bueno que el dar se multiplique y no dar lo que a uno le sobra, dar genuinamente. Tengo una filosofía: mi último sueldo del mes, diciembre, lo junto y lo dono. El universo conmigo fue muy generoso", contó la influencer.



En ese punto, la conductora la elogió y reveló que Belu es muy generosa con sus compañeros de equipo. "Coincido con eso: la base de la abundancia es compartir lo que uno tiene. Ella es re compartidora, viene, trae cosas para el equipo, comparte para todos", expresó.



Y su hermana estuvo de acuerdo con Verónica. "Sí, ella siempre tiene para dar. Te dice que vayas al auto y que tiene cajas, que agarres lo que quieras; es súper generosa", afirmó Emily, orgullosa de su hermana.



Entonces, Belu se despidió también revelando qué hizo cuando ganó el primer sueldo de su vida. "En ese momento, junté mi sueldo y me fui a una juguetería. Hablé con el encargado y le dije que necesitaba comprar la mayor cantidad de juguetes para que muchos chicos tengan su juguete en Navidad. Me acompañó Anto, mi mejor amiga, y el auto estaba explotado de juguetes. Yo tenía una sensación tan linda. Y nos fuimos a Morón, a la casa de unos niños que lo necesitaban para pasar las fiestas", cerró.

Fuente: Ciudad