Hay “mucho sticker sexual” en chat de los participantes de La Academia

Después de haber renunciado a su trabajo manejando las redes en MasterChef, Florencia Vigna (26) vive un gran presente en La Academia de ShowMatch, certamen que la tiene como una de sus figuras.Recientemente se lució con su imitación de Britney Spears y se ganó los elogios del jurado, logrando un gran parecido con la cantante estadounidense.Junto a Facundo Mazzei, la actriz y bailarina sumó 27 puntos, la valoración más alto de la ronda de imitaciones de La Academia.Sin embargo, hay algo que incomoda y tiene a maltraer a Flor Vigna de su participación en el ciclo que conduce Marcelo Tinelli.En una nota con Los Ángeles de la mañana, la ex pareja de Nicolás Occhiato confesó que el grupo de WhatsApp de los participantes la tiene saturada y hasta blanqueó que pensó en abandonarlo."Hablan mucho, somos millones. Entonces yo hay muchas cosas que me pierdo. Estoy a punto de eliminar el WhatsApp, pero no por el grupo. Lo uso por laburo, pero viste que te cansa estar todo el tiempo", se sinceró."Veo mucho sticker sexual, hay a rolete", destacó Vigna, entre otros factores que le molestan de algunos de sus compañeros.Luego, Flor destacó que tiene muy buena relación con sus compañeros, pero que la experiencia virtual no es lo ideal para ella."Me hablo mucho acá (por Baires, en Don Torcuato, los estudios desde donde se emite el ciclo), me tomo un café con los chicos de acá, pero en el grupo no los sigo", explicó."Me cansan los grupos porque me quedo medio afuera, cuando lo veo hay como 300 mensajes", dejó en claro Flor sobre el grupo que comparten los 24 participantes del programa.Por su parte, Vigna señaló sobre su destacada performance en la pista de ShowMatch: "Estamos re contentos, laburamos un montón. Venimos laburando hace dos meses a Britney, desde que nos dijeron que uno de los ritmos era imitación. La venía chusmeando para hacerlo lo mejor posible".