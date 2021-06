Compañeros y jurado despidieron a ex concursante de Bake Off que murió por covid

Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho ? pic.twitter.com/FT7TcNN2r1 — Angelo (@AngeloPedra16) June 3, 2021

Estoy en shock total, esto fue hace semanas. Agus estaba cumpliendo sus sueños y rompiendola con todo lo que estaba logrando. Este virus de mierda no perdona pic.twitter.com/SrkKLs68OH — Marcos Perren (@Marcoff_12) June 3, 2021

Que descanses en paz Agus ?. Que tu magia queda en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. Hermosa persona como pocas ? — Agustina Guz ?‍? (@Agustinaguz2) June 3, 2021

A veces la participación en un reality show marca a fuego la vida de una persona, como es el caso de Bake Off Argentina (Telefe, en 2020) para Agustina Fontenla, fallecida a los 31 años este jueves 3 de junio tras contraer coronavirus (Covid-19).Agus, tal como era conocida en el certamen en el que llegó a las semifinales y se ganó el cariño del público con su carisma y talento para la pastelería, se recibió en 2015 de abogada en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca.Ese era su plan de vida y por eso se trasladó desde Río Negro (su familia era de Tucumán pero se mudó cuando ella era muy chica) hasta Mar del Plata para comenzar su carrera profesional.El ingreso a la segunda edición de Bake Off Argentina la marcó a fuego. En medio de su participación conmovió a todos explicando lo que vivía en aquel tiempo: “Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar"."Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, explicó.El programa conducido por Paula Chaves, que se expresó en las redes lamentando su partida, le dio la popularidad para potenciar su emprendimiento de venta de tortas: Agustina Fontanela Arte & Azúcar.Radicada en San Antonio Oeste, un pueblo a poco más dos horas de la ciudad de Viedma, en Río Negro, comenzó a sumar más y más pedidos, que ella se encargaba de compartir con sus seguidores en Instagram, donde también realizaba tutoriales de cocina y compartía sus recetas.En los últimos meses, ya viviendo exclusivamente de su trabajo como pastelera, fue ampliando su lugar de trabajo y comenzó también a dar clases de cocina a gente de la zona.Hasta su hogar llegó Marcos Perrén, su ex compañero en Bake Off. Ella lo recibió durante su viaje por distintas provincias del país. "Gracias por recibirme cuando no tenia donde ir, gracias por invitarme a conocer un poco más de tu presente", la despidió Marcos en sus redes.Consultado por Clarín, el participante expresó todo su dolor y destacó la pasión con la que Agustina hacía su trabajo. "Agus estaba muy feliz haciendo después de tanto tiempo lo que le gustaba realmente, que es la pastelería y dar clases. Una de las personas más buenas que pude conocer", señaló Marcos.Agustina dejó el mejor de los recuerdos en sus compañeros y jurado de Bake Off, pero la amistad que más consolidó fue con Gerardo Domínguez, Ángelo Pedrazzoli y Carolina Tucu Tannoni, todos ellos del interior del país."Nos hicimos muy amigos. Todos los días nos escribíamos", le comentó el mendocino Gerardo a Clarín, también muy conmovido."Hasta antes de esto, su estado de salud estaba perfecto, ella era muy activa. Estaba con mucho trabajo y dando cursos. Hace poco nos contó que estaba con Covid y le dijimos que se cuide mucho, que esté atenta a los síntomas. A los dos días nos dijo que tenía neumonía, después la internaron", se lamentó.En una de las últimas charlas que tuvieron, Agus le contó que estaba muy cómoda viviendo en su San Antonio Oeste y no tenía intenciones de mudarse o buscar un nuevo rumbo."El último proyecto que hablamos era para juntarnos los cuatro, ella, Ángelo, La Tucu y yo, para ir a su casa a dar un taller. Nos había dado la tarea de elegir una torta cada uno para dar la clase", recordó Gerardo, que también tras su participación en Bake Off abrió su emprendimiento de pastelería, mientras aún continúa con su trabajo administrativo."Antes también hemos hablado de hacer gira por el país con las clases. Esas cosas nos quedaron pendientes", se lamentó."Se fue una amiga maravillosa, buena persona y gran pastelera. Te enseñaba todo lo que sabía. Va a brillar como siempre. El recuerdo que tengo es lo mucho que nos reíamos juntos. Ella en el programa no hizo ningún personaje, así era ella, por eso era tan querida", aseguró Gerardo.Y contó sobre las conclusión que llegaron en el grupo de chat del cual Agus formaba parte: "Hablando con La Tucu y Ángelo nos quedó claro que ella fue feliz después de Bake Off. Fue muy feliz. Cumplió su sueño de ser pastelera".Damián Betular y Pamela Villar, que formaron parte del jurado de Bake Off, se expresaron en las redes sociales y escribieron mensajes de cariño y de dolor por la noticia.Betular compartió una foto de Agus junto a un corazón. Y Villar, hizo lo mismo escribiendo "Agus" junto a un corazón.Mientras que Paula Chavez, ex conductora de Bake Off, expresó su tristeza por el fallecimiento de la participante: "Hasta siempre Agus...QEPD. Un beso y abrazo enorme a su familia y amigos. Qué triste noticia".