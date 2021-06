Camila Perissé volvió a contagiarse coronavirus y su estado de salud es delicado

Semanas después de recibir la vacuna y luego de superarlo una vez, Camila Perissé volvió a contagiarse de coronavirus y preocupa su delicado estado de salud.



La actriz se encuentra internada en el Hospital de Mar del Plata, que se encuentra saturado de pacientes y se volvió un foco infeccioso del virus. La artista viene con un cuadro clínico muy complejo a partir de todas las complicaciones de salud que sufrió en el último tiempo.



"En Pergamino casi la matan y tuvo tres operaciones en un año y medio. Después se cayó y se rompió el fémur. Tres meses en silla de ruedas y no funcionó, así que hubo que cambiarle la cadera. Después neumonía, Covid y ahora lo tiene por segunda vez", enumeró su esposo, Julio Fernández en comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live".



Al mismo tiempo detalló que Perissé fue "trasladada a Mar del Plata casi muriéndose. Le agarró un problema cognitivo. Se internó en una clínica psiquiátrica porque estaba mal medicada. Llegó un punto que había que trasladarla a un hospital. Se logró estabilizarla un poco, pero ya los remedios no le hacen nada y su cuerpo está colapsado, sus órganos ya no resisten más fármacos".



También Fernández reveló que "querían llevarla a un geriátrico para que termine sus días", pero él no lo permitió, y analizó que "lo que le está pasando es que hace tres meses que Perissé está sin sus afectos. Hace tres meses que no ve a sus mascotas y plantas". "Ahora estoy en Pergamino buscando sus cosas", contó.



"La voy a sacar del Hospital porque le agarró Covid. El Hospital está colapsado y hay un foco infeccioso. A ella le dieron la vacuna hace pocas semanas y por ahora lo lleva bien. Ya hablé con la clínica y voy a ir a buscarla. Voy a empezarle un nuevo tratamiento. Está lúcida y sabe lo que le está pasando, no está paralizada la parte izquierda pero tiene poca movilidad", manifestó notablemente movilizado por la situación.



Y conmovido confesó: "Ella cuando íbamos en la ambulancia a Mar del Plata me dijo 'chino, quedate tranquilo que esto es así, me llegó la hora'. Para ella este año se muere. Es muy triste y muy duro. Estoy solo en esto. Confío en esta medicina y creo que se va a salvar".

