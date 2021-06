Revelaron los resultados de la pericia psicológica a Mariana Nannis

Mariana Nannis fue sometida a una pericia tras denunciar por abuso sexual simple a Claudio Paul Caniggia. Al aire de Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito leyó los resultados y detalló que la mediática ratificó sus dichos en la Fiscalía N° 42. “Ella está viviendo en Miami porque dijo que tiene miedo a que puedan atentar contra su integridad física”, explicó.



En primer lugar en el informe se señala que la participación de la mediática durante los encuentros virtuales fue “colaboradora, desenvuelta y correcta, respondiendo en forma cordial a las preguntas que se le formulan mostrando buena predisposición para la realización de la presente evaluación”.



Asimismo, agrega que “sus manifestaciones tienden a la verborragia con un detallismo poco productivo e información esencial pobre” y que “sus referencias en relación a los hechos investigados van acompañadas de un tono emocional neutro observándose escasa resonancia emocional”. En este punto, el conductor explicó que no le afecta en el presente lo que relata de esta causa tan grave.



A lo largo de la pericia, Nannis repasó su historia desde la infancia hasta la actualidad. Al hablar de su matrimonio con el Pájaro, relató que estuvieron juntos desde 1991 hasta 2019 y que se trató de “una relación conflictiva casi desde el inicio del vínculo”. Describió a su ex como “manipulador, psicópata, cocainómano, enfermo y violento”.



Sobre su presente, manifestó vivir en un hotel en Miami, Estados Unidos, por “consejo de su abogado, ya que en Buenos Aires no se sentía segura por las amenazas que atribuye al señor Caniggia”. Además sostuvo que desde su separación no ha vuelto a tener pareja.



La evaluación psicológica determina que Nannis tiene un estado de conciencia “lúcida, orientada en tiempo y espacio con adecuada conciencia de situación”, y que no se observaron “trastornos sensoperceptivos”. Luego añadieron que “la memoria se encuentra conservada pudiendo evocar hechos recientes y pasados de su historia vital sin dificultad. Y tiene buen nivel de atención y tendencia a la dispersión”.



Sin embargo, sobre el final del documento se destaca que “presenta un trastorno de la personalidad con rasgos histéricos y narcisistas, sostenida en una organización yoica con un alto grado de inmadurez psicológica, egocentrismo, inestabilidad y predominio de lo afectivo sobre lo racional”.



“De la exploración psicológica no surgen indicadores de conflictiva emocional clínicamente significativos para la conformación de un cuadro de estrés postraumáticos u otros trastornos psicopatológicos vinculados con los hechos denunciados ni signos de victimización sexual o de maltrato”, leyó a modo de cierre de Brito que destacó que hasta el momento Caniggia fue favorecido en todas las causas.

