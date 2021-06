Podrían demandar a Marcelo Tinelli por plagio

Esta semana Marcelo Tinelli inauguró un nuevo desafío en “La Academia” de “ ShowMatch” en el que las figuras deben hacer imitaciones perfectas de artistas consagrados a nivel internacional. Pero luego de las primeras performances el conductor podría verse envuelto en una causa legal por plagio, según informa el portal Diario Show.



Años atrás, Telefe adquirió los derechos del formato “Tu cara me suena”, ciclo conducido por Marley entre 2013 y 2015 y fue un éxito en pantalla. El programa proponía a personalidades de la farándula argentina ponerse en la piel de cantantes reconocidos para lograr copiarlos.



La idea que desplegó Tinelli en su último programa es muy similar a la versión lanzada por el canal de las pelotas. Por lo que el departamento de legales de Telefe evalúa demandar al presentador si considera que hubo plagio, reveló Rodrígo Lussich en la edición especial de “Intrusos” a la noche.



“Estamos en condiciones de afirmar que la imitación de Tu cara me suena bajo el nombre de La Academia y toda esta gracia que hace Tinelli ha caído pésimamente en el canal contrario, en Telefe, donde tienen adquiridos los derechos de ese formato internacional ", soltó el periodista.



Y cerró picante: “En las próximas horas, el departamento legal de Telefe analiza estudiar el formato para ver si se ha constituido algún tipo de plagio, y en caso de comprobar que la sección de imitaciones de Tinelli es una copia de Tu cara me suena, habrá juicio”.