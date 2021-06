Noelia Marzol mostró por primera vez la carita de su bebé

Noelia Marzol está muy feliz con la llegada de Donatello, su primer hijo. El nene nació antes de tiempo y por eso aún continúa en incubadora, pero sus padres siempre están haciéndole mimos y hablándole sobre todo lo que se va a encontrar cuando reciba el alta y pueda ir a su hogar.En una de las visitas a neonatología, la modelo retrató al bebé durmiendo en el pecho de su papá. La foto no solo emocionó a sus seguidores por la tierna pose, sino también porque quedó a la vista la cara. Hasta el momento, la diosa había preferido no mostrarlo de frente y en las imágenes que compartió eligió taparlo con un emoji de corazón.El pequeño se encuentra en perfecto estado de salud, alimentándose y con todos los cuidados necesarios. Todavía faltan varios días para que reciba el alta, pero sus papás están muy tranquilos porque todo está evolucionando bien, informó TN Show.Días atrás, la modelo y actriz había comentado que su hijo quedaría internado porque nació antes de lo previsto. “Se tomó unos días de spa. No sé de quién habrá heredado tanta ansiedad. Salió algunos días antes”, aclaró con picardía.Marzol confirmó su embarazo a mediados de noviembre. Primero fue Ángel de Brito el que contó la noticia en Los ángeles de la mañana (eltrece) y luego ella corroboró la información. “Estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses, pero él fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo”, aseguró en ese momento.Si bien la bailarina y el futbolista habían acordado una fecha para casarse, debieron posponerla por los compromisos laborales de él. El gran día llegó en febrero de este año, cuando pasaron sorpresivamente por el registro civil y oficializaron su relación. Uno de los testigos de la unión fue José María Muscari.Semanas después dio a conocer, mediante una serie de mensajes en Twitter, el nombre que eligieron para el bebé. “Estamos en condiciones de comunicarlo pero atención, vamos a dar pistas: es un nombre italiano. Por algún motivo, algunos le van a poder decir ‘tortu’ por ejemplo. Otro apodo también puede ser la comida favorita de Homero Simpson”, precisó. Para ponerle fin al misterio, completó: “Se va a llamar Donatello”.En junio de 2020, Marzol había insistido con su ilusión de convertirse en madre. En aquel momento su novio no quería, pero ella estaba dispuesta a tenerlo sola. “Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere ni tiene ganas ni no decidió hasta ahora hacer. Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto a este tema. Tampoco es que lo quiero obligar a vivir una secuencia que no tiene ganas. Él tampoco desde su lugar es nada egoísta y me permite hacerlo de la manera que tengo ganas, para poder cumplir mi sueño. Más que nada tiene que ver con eso”, se la escuchó decir en Nosotros a la mañana.