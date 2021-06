Marina Calabró, en desacuerdo con la decisión que tomó Jorge Rial

Luego de la sorpresiva renuncia de Jorge Rial a "TV Nostra" y, en consecuencia, del final del programa que debutó a principios de abril en la pantalla de América TV, Marina Calabró manifestó su malestar por la forma en la que tanto ella como Diego Ramos y Ángela Lerena, sus compañeros de panel, se enteraron que se habían quedado sin trabajo.



"Estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes por el simple hecho de que no se filtrara, me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Ni Diego, ni Angela, ni yo nos lo merecíamos de esa manera. Además yo venía hablando bastante con Jorge por temas del programa y no tuve ningún indicio, ningún mensaje que pudiera hacerme prever este final", manifestó en declaraciones radiales.



Y continuó: "Nosotros fuimos convocados para juntarnos a las 18.30 en la oficina de Jorge. Diego Ramos avisó que no podía ir porque tenía otro compromiso, así que fuimos Ángela Lerena y yo. Estaba la productora ejecutiva, el productor... Ellos ya sabían de la decisión, pero Angela y yo nos enteramos ahí mismo, por Jorge, que era el último programa. Fue un balde de agua fría". E insistió: "Soy una convencida y una fanática de la prolijidad, pero como me decía mi marido, esta soy yo, y evidentemente Jorge la ve distinto, la siente distinto. Trato de empatizar, pero no termino de entender sus razones, solo las respeto”.



Además, reveló que tuvo una charla en privado con el conductor, con quien ya había trabajado en "Intrusos". “No me gustaron las formas del manejo en relación a nosotros. No me pareció justo. Pero bueno nada. Después de eso no hablé más con Jorge Rial y todo lo que tenía para decirle ya se lo dije, así que no hay mucho de lo que hablar”, sentenció y señaló que muchos programas de televisión empezaron con mal rating pero pudieron revertir su situación.



Por su parte, Ángela Lerena se había manifestado a través de las redes sociales. "Hoy fue el último programa de #TVNostra, una aventura hermosa y demasiado breve. Gracias, Jorge Rial, por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias, Marina y Diego, por el compañerismo. Gracias, América TV, por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho", escribió la periodista deportiva junto a una foto con el conductor. Mientras que Ramos aseguró que está triste, "como cualquier persona que se queda sin trabajo".

Fuente: Noticias Argentinas