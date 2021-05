Murió en un accidente aéreo Joe Lara, actor que encarnó a Tarzán

Joe Lara, la estrella de la serie de televisión Tarzán: Las Aventuras Épicas, murió el sábado 29 de mayo con su esposa y otras cinco personas en el accidente de una avioneta cerca de Nashville, según informaron las autoridades. Tenía 58 años de edad.Un Cessna C501 se precipitó al lago Percy Priest, cerca de Smyrna (Tennessee), después de despegar del aeropuerto del condado de Rutherford de Smyrna, en las afueras de Nashville, hacia las 11 de la mañana, según informó la Administración Federal de Aviación en un comunicado. Las autoridades no brindaron los datos de la matrícula del avión, que se dirigía al aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida, informó NBC News.Entre los que están a bordo con Lara estaba su esposa, la autora y gurú de la dieta Gwen Lara, que fundó el taller Weigh Down basado en la fe y, en 1999, la iglesia Remnant Fellowship. Se casaron en 2018.Los equipos de rescate del condado de Rutherford realizaron un rastrillaje de la zona durante toda la noche del sábado, dijo el capitán de los bomberos del condado de Rutherford, Joshua Sanders, en una conferencia de prensa. Indicó que no había supervivientes. "Nuestros esfuerzos han pasado de ser un esfuerzo de rescate a un esfuerzo de recuperación. Ya no buscamos víctimas vivas en este momento", dijo.Las autoridades confirmaron posteriormente la muerte de las siete víctimas. Han sido identificadas como: Gwen Lara, Joe Lara, Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters, Jonathan Walters y Brandon Hannah. Estas últimas cinco víctimas eran todas de Brentwood y eran miembros de la iglesia de Lara, según News Channel 5.La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando la causa del accidente, según los informes.Según News Channel 5, la hija de Gwen, Elizabeth Hannah, envió un texto a otros miembros de la Iglesia Remnant pidiendo oraciones tras la noticia del accidente. En el texto, Hannah confirmó quién estaba en el avión y dijo que la aeronave "tuvo que bajar para un aterrizaje controlado y rápido"."Dios tiene el control, y no dejaremos de seguir adelante con lo que dios quiere con esta iglesia", decía también el texto de Hannah.Nacido en San Diego el 2 de octubre de 1962, William Joseph Lara empezó como modelo antes de conseguir el papel principal en el telefilme de la CBS de 1989 Tarzán en Manhattan, que encontraba al Rey de la Selva en Nueva York intentando rescatar a su chimpancé, Chita.

A continuación, interpretó al personaje de Edgar Rice Burroughs en la serie sindicada de 1996-97 Tarzán: The Epic Adventures, rodada en Sudáfrica. También produjo esa serie.

Lara también apareció en películas de acción como Sunset Heat (1992), American Cyborg: Steel Warrior (1993), Final Equinox (1995) y Doomsdayer (2000) y series como Baywatch y Conan. Tocaba la guitarra y publicó un álbum, Joe Lara: The Cry of Freedom, en 2009.Lara y su esposa vivían en Brentwood, Tennessee. También le sobrevive su hija, Liana.