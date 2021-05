Pampita reveló cómo elegirá el nombre de su beba en camino

A menos de dos meses de dar a luz a su primera hija con Roberto García Moritán, Pampita ya escribió su "plan de parto" y tiene todo listo para la llegada de su beba en camino. Sin embargo, aún no decidió cómo se llamará.En diálogo con, revista para la que protagonizó una espectacular sesión de fotos luciendo su pancita, Pampita reveló cuál es el método que decidió con su marido para elegir el nombre de su hija."Tenemos cuatro favoritos y ese día la vamos a mirar para darnos cuenta de cuál era el que tenía que ser. Nunca puse nombre antes, me parece que el nacimiento es un buen momento", reveló.Entonces, ¿por ahora cómo se refieren a la beba? De ninguna manera. Sin embargo, sus hermanitos intentan comunicarse con ella. "En casa no le dicen ni un apodo, pero los chicos le hablan a la panza", cerró.