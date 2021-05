Los días de Noelia Marzol y su marido con su bebé de cinco días en neonatolgía

“Soy intensamente feliz”, fue lo primero que escribió Noelia Marzol en su cuenta de Instagram al anunciar la llegada de su primer hijo, Donatello, fruto de su relación con el futbolista Ramiro Arias. La bailarina dio a luz a su bebé la madrugada del domingo 23 de mayo en el Sanatorio Otamendi. Y, según indicó en la red social, el niño fue derivado a la sala de neonatología ya que “se adelantó unos días”.De acuerdo a los controles prenatales que Noelia se venía haciendo, el médico le había indicado que cuando naciera su bebé debía permanecer algunos días en neonatología. “Estaba previsto. Antes de que nazca, le habían dicho que se iba a adelantar el parto, por cómo estaban ella y el bebé”, aseguró auna fuente cercana a la actriz y levó tranquilidad sobre la salud de Doni, tal como llaman al niño.“Es solo por un tema alimenticio”, agregó y reprodujo las palabras que el médico a Noelia y a Ramiro para que se quedaran tranquilos de que su bebé se encuentra en perfecto estado de salud: “Hay que esperar unos días para que se termine de hornear”.Desde sus días en el sanatorio, la bailarina y su marido se tomaron distintas fotos junto a su hijo, que permanece en la sala de neonatolgía. Noelia publicó algunas de ellas en su Instagram y agregó románticos comentarios sobre su Arias. “Rami es...”, escribió e invitó a que sus más de dos millones de seguidores votaran con las siguientes frases: “El mejor del mundo”, “El mejor del universo”. “Te amo”, agregó.En tanto, Noelia y Ramiro están felices por la llegada de Donatello y disfrutan de su día a día juntos en el sanatorio: “Pueden estar con él, ella le da la teta. Está todo bien”.En el posteo que escribió desde el centro médico, la bailarina había contado que no estaría muy activa en las redes sociales las próximas semanas ya que quería dedicarle tiempo a su hijo. “Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. (Doni) está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación”, había dicho sobre su hijo, cuyo parto describió como “un proceso hermoso de principio a fin”.“Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, ecógrafos, partera, etc”, continuó en su Instagram y agregó los contactos de los profesionales que trabajaron con ella. “Porque les deseo a todas y cada una de las mujeres un proceso tan maravilloso como el nuestro”.Por su parte, compartió una foto de su hijo en la sala de neonatología, y bromeó al asegurar que el bebé por estos días está en un “solárium”. “Se tomó unos días de spa. No sé de quién habrá heredado tanta ansiedad. Salió algunos días antes”.