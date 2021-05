Juana Tinelli compartió dos fotos sensuales con look de “recién levantada”

Juana Tinelli compartió dos fotos sensuales que la tienen como protagonista, en ropa interior y con un buzo en una cama sin arreglar, y con un look de “recién levantada” que llamó la atención de sus seguidoresLa hija de Marcelo Tinelli compartió la publicación pasados unos minutos del mediodía de este jueves, y lo único que eligió para acompañar a las imágenes que la muestran en bombacha fue un emoji que bosteza, enfatizando así lo que le costó levantarse.Entre los deseos de “buen día”, piropos, elogios hacia su figura y los miles de “me gusta” que cosechó en cuestión de un abrir y cerrar los ojos, también apareció en el posteo un mensaje de Candelaria Tinelli a su hermana menor.“¿PH?”, escribió la cantante, no haciendo alusión al programa de Telefe, sino a la autoría de la foto, ya que Juanita Tinelli no lo aclaró en su publicación, sembrando dudas sobre si utilizó el temporizador de su celular o alguna otra persona estaba allí presente en la habitación.Últimamente no se los ha visto juntos de manera pública, pero al menos hasta abril de 2021, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles estaba en pareja con Mika Bonomi. Ese mes, la joven de 18 años de edad viajó junto con la familia de su novio (fundadores de empresas como Kosiuko) a Villa La Angostura.Tras finalizar la escuela secundaria en 2020, la morocha empezó a trabajar poniendo su rostro para campañas fotográficas de variadas marcas -siendo figura de una muy importante de maquillaje- y también siendo parte del equipo de producción de LaFlia Contenidos, la empresa de su padre.Al igual que su hermano mayor, Francisco Tinelli, Juanita es parte de la compañía que, además de realizar Showmatch La Academia 2021, produce los programas Corte y Confección Famosos y Hay que ver.Marcelo contó varias veces que ha pensado en ver a Juana en la pista de su show, pero aún no ha logrado convencerla, aunque ella sí participó de segmentos especiales y/o aperturas de años pasados.