Laurita Fernández se quedó con la casa que compró junto a Nico Cabré

De manera inesperada Laurita Fernández confirmó un mes atrás su separación de Nicolás Cabré. Luego de superar una crisis que los distanció en plena cuarentena del 2020, la pareja puso punto final al amor en lo que parece no haber vuelta atrás.



Antes de terminar la relación, la bailarina y el actor encararon el proyecto de remodelar una casa en un country de Pilar para mudarse juntos, pero los planes no llegaron a concretarse. Sin embargo, la conductora se quedó con la propiedad.



Cada vez falta menos para que el hogar esté terminado y Laurita confesó cuál fue el arreglo que hizo con Cabré sobre la vivienda.



"La casa ya no es de los dos, es mía. Esto desde mucho antes de separarnos, porque lo decidimos en la separación del año pasado. Compartimos algo, nos separamos y cuando volvimos nos preguntamos ¿y si vuelve pasar que no funciona?", detalló en un móvil con "Implacables".



Y reconoció también: "Este tema estaba solucionado entre nosotros, la casa es mía y vivo la remodelación con mucha alegría".

Fuente: Diario Show