Ola de coronavirus en ShowMatch: Tinelli hizo su descargo

Luego de la polémica que se generó el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, por los protocolos de "ShowMatch" en plena pandemia, se confirmaron nueve casos de coronavirus entre sus trabajadores y conductor decidió hacer un descargo. "A raíz de las informaciones que circularon en las últimas horas, desde LaFlia queremos aclarar que los casos positivos de Covid-19 que involucran a trabajadores de la productora no se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire, y en cada caso hemos aplicado los protocolos de aislamiento recomendados", empezó.



Y continuó: "No estamos ajenos a la ola de contagios que atraviesa el país ni exentos de los riesgos de contraer el virus fuera del ámbito laboral, más allá de todas las medidas preventivas que venimos tomando y de los más de cien hisopados por día realizados entre trabajadores de producción, técnica y artística. Seguiremos cuidándonos y tratando de alegrar la noche de los argentinos en este difícil momento que nos toca pasar".



Por su parte, el periodista Ángel De Brito confirmó que se trata de seis bailarinas y tres productores. "Se aisló a todo el staff de bailarinas, y a todos los contactos estrechos de los 9 casos. Por suerte, todos con síntomas leves", aseguró el periodista, que se incorporará al show en el segundo ritmo de "La Academia". En las emisiones grabadas que salieron lunes y martes por la pantalla de eltrece, se pudo ver que no aparecieron las bailarinas que habitualmente participan del ciclo y Tinelli salió al aire acompañado por los humoristas del ciclo.



Cabe recordar que, tras el debut de "ShowMatch" se había dado a conocer el primer caso de Covid-19 entre el elenco de "La academia": el bailarín Nicolás Fleitas, el partenaire de Candela Ruggeri, quien ya se recuperó y aparecerá en la pista esta semana. Además, en medio de las críticas que generó el primer programa del año, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, se sumó a la polémica. “Es una imagen absolutamente negativa de cara al esfuerzo que se está haciendo", dijo en una entrevista radial y señaló que hubo "una condena social grave", en referencia al revuelo que se armó en las redes sociales.



Y Tinelli salió a aclarar que su equipo cumple con todas las medidas necesarias para evitar contagios y apuntó contra el funcionario. "El ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de (Axel) Kicillof”, manifestó. E insistió: “Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”.

Fuente: Noticias Argentinas