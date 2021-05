Alexander Caniggia desmintió su salida de MasterChef: “Los barats hablan”

En medio de las distintas versiones que comenzaron a circular durante los últimos días sobre su salida de "MasterChef Celebrity", Alexander Caniggia habló al respecto en un streaming de Twitch y aseguró que sigue en la competencia. "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar", manifestó el mediático ante las preguntas de sus seguidores. Y disparó: "¿Andan diciendo que me voy de MasterChef? Pero por qué no se comen una pi . . . . Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotu. . . , viven de decir pelot. . . . La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cag. . . ".



Lo cierto, es que más allá de sus recientes declaraciones, días atrás su representante, Fabián Esperón, confirmó su desvinculación del ciclo. "No se enojó con nadie. Simplemente, renunció", dijo, en diálogo con Noticias Argentinas y negó que el joven de 28 años hubiera discutido con las autoridades del ciclo. Mientras que Marcelo Polino dio una versión completamente distinta en "Flor de Equipo".



"Todo lo que digo yo se va a ver en cámara: Alex Caniggia fue descalificado de la competencia", declaró "El embajador" del certamen. Y aclaró: "Hizo algo que no tenía que hacer, que no va con las reglas del certamen". Además, aseguró que la salida del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia "cambia la historia del reality", sobre todo porque las grabaciones están adelantadas varias semanas en comparación con lo que se emite en Telefe, motivo por lo que los televidentes recién van a poder ver lo que ocurrió en aproximadamente veinte días.



Uno de los rumores que resonó más fuerte durante el fin de semana aseguraba que el mediático se había ausentado a una de las galas, dispuesto a no seguir en la competencia y que podría incorporarse al elenco de "ShowMatch: La academia", del que forma parte su hermana melliza, Charlotte. Pero Polino se encargó de desmentir parte de la información. "Todos los participantes tienen un contrato de exclusividad con el canal hasta el día que termina la competencia", señaló y terminó de desmentir el pase de Caniggia al programa de Marcelo Tinelli.



Cabe señalar que el joven de 28 años dejó el certamen de cocina en las semifinales, instancia en la que cambia la dinámica del juego. Ya no existen los "Miércoles de beneficio" ni los "Jueves de última chance", sino que el desempeño de los participantes se mide a través de la cantidad de estrellas que obtengan por parte del jurado. Por eso, hay que ver cómo afecta su salida a sus compañeros.

Fuente: Noticias Argentinas