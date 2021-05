Acusan a Jimena Barón de ser “un plagio de Moria Casán"

Jimena Barón transita por una realidad disímil en lo profesional, con el reto de ocupar un rol diferente al habitual, lejos de su zona de confort. La cantante debutó como jurado de La Academia y en pocos días ya protagonizó algunos episodios peculiares.



La actriz disfruta de la posibilidad de participar de la pista más famosa de la televisión y todavía camina por el proceso de adaptación para encontrar su estilo, su voz, su modo de puntuar. Claro que no se imaginó que las críticas lloverían tan raudamente.



Resulta que Yanina Latorre lanzó una definición fuerte y ácida de su desempeño y le tiró munición pesada. Todo esto surgió en LAM, en virtud de la visita de El Polaco, dado que la panelista lo interrumpió con una concepción filosa: “Pero ellos no dan miedo. Polaco, vos que estuviste en otros Bailando, este jurado no da tanto miedo”.



Inmediatamente, la mamá de Lola Latorre prendió toda su vehemencia y le pegó a Barón: “Pero porque se hacen los graciosos. Yo no entiendo si te puntúan de verdad o se hacen los malos. A ver, Jimena, que está imitando a Moria, se hace la mala, pero no lo es”.



Rápido de reflejos, Ángel de Brito entendió que había una llama ahí y le consultó: “¿La Cobra imita a Moria?”. Así, Yanina volvió a disparar: “Sí, y aparte empieza hablando de ella. Cuenta una anécdota personal con el famoso, a vos Polaco te contó que cantaron juntos, empieza así, como si fuera una especie de autoevaluación, y hace lo mismo con todos”.



Y para dejar en claro su pensamiento de la cantante como jurado, Latorre espetó: “Después empieza con una maldad que estaría buena si fuera real, porque es necesaria, pero arranca con la hojita, con lo que tiene anotado, y termina todo rematado como si fuera un chiste”. (Paparazzi)