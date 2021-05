El desopilante video de Maru Botana que desató una catarata de memes

NOOO MAMÁ, NO MIRES LAS HISTORIAS DE MARU BOTANA! pic.twitter.com/f0ZOfztzVi — Paula Del Rey (@porcinodelrey) May 23, 2021

Maru Botana, en la tarde de este domingo, se convirtió inesperadamente en tendencia en Twitter. Pero no fue por una receta original, sino por un desopilante video que la popular cocinera subió en sus stories de Instagram y que después decidió borrar. En las imágenes, se la ve en Uspallata, en la provincia de Mendoza, a donde viajó junto a su familia. Desde ese lugar, la conductora compartió varias postales junto a sus hijos e, incluso, de plantas cubiertas de hielo. “Hoy amaneció helado”, escribió en una de sus historias.Lo cierto es que, para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, la cocinera decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. “Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de seguidores. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escucha decir en el video. Lo que nunca esperó Maru es que los internautas tomaran el video con doble sentido, lo que provocó que decidiera borrar el clip.De todas formas, ya era demasiado tarde porque el video rápidamente se viralizó y desató una ola de memes en las redes. “No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Por el momento, ella no se manifestó al respecto e inclusive siguió compartiendo videos de ella cocinando creps, tartas y panqueques.