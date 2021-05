Aldo Taborda acordeonista que desafía límites entre género y estilo por ElonceTV

Video: El acordeonista y compositor de Paraná, Aldo Taborda dialogó en el programa Peña Entre TV

El acordeonista, arreglador y compositor de Paraná, Aldo Taborda dialogó en el programasobre su carrera musical.“Cuando tenía cuatro años me regalaron un teclado, que yo lo usaba como acordeón. Le insistí tanto a mis padres que me lleven a aprender que me anotaron en la Academia de Raúl Varelli. Como era tan chico, Raúl se las ingenió y me enseño música a través de los colores”, contó ael artista.Aldo nació en la ciudad de Paraná el 11 de septiembre de 1982. Desde muy pequeño demostró una gran vocación por la música y en especial por el acordeón, apoyado por su familia y con la habilidad pedagógica de su profesor Varelli pudo llegar a estudiar la música.“Hace más de 10 años que realizó presentaciones con el acordeón en la música electrónica”. Hoy en día, el artista acompaña al reconocido DJ Nono.El músico, difunde la música popular litoraleña y argentina, y la ha llevado a otro nivel, fusionándola con música electrónica y arreglos jugados.