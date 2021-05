Morena Rial habló del rumor de romance con el youtuber Yao Cabrera

A mediados de junio del 2020, en plena cuarentena estricta por el coronavirus, Morena Rial y Facundo Ambrosioni le pusieron punto final a su relación de pareja. Sin embargo, el fruto de su amor, Francesco, los mantendrá unidos de por vida.



Cada uno por su lado, la hija de Jorge Rial se convirtió en noticia, tras los sugerentes y cariñosos posteos junto al youtuber Yao Cabrera, con quien el año pasado mantuvo un fuerte conflicto: el controversial youtuber uruguayo había acusado a Morena de estafa.



Limadas las delicadas asperezas, los rumores de romance comenzaron a rondar a los jóvenes, quienes se mostraron en Instagram disfrutando de la noche cordobesa, compartiendo momentos juntos, como lo fue una cena.



Con la versión de noviazgo resonando en el plano virtual, Ciudad dialogó con Morena Rial sobre el cercano vínculo que mantiene con Yao Cabrera, con quien aseguró no estar de novia, pero sí "conociéndose".



-¿Estás en pareja con Yao Cabrera?



-La realidad es que con Yao nos estamos conociendo, tenemos buena onda y salimos un par de veces a cenar. No puedo decirte más nada, por ahora.



-Tu papá, Jorge Rial, varias veces cruzó a Yao en Intrusos. ¿Opinó algo de esta incipiente relación amorosa o de esta amistad?



-Papá no sabe nada aún, porque no hay nada confirmado. Somos amigos, por ahora. Es un buen chico, hablan sin conocer.



-¿Tu relación con Jorge es buena?



-¡Obvio! ¡Buenísima!



-¿Estás de vuelta en Buenos Aires o seguís en Córdoba?



-No, sigo viviendo en Córdoba. Aún no sé cuándo voy a ir para allá.