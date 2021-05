Florencia Peña quiere tener una relación poliamorosa con Gallardo y su marido

En las últimas horas, Florencia Peña hizo una inesperada revelación. La actriz y conductora estaba en comunicación con el programa radial Fútbol Continental y confesó su amor por el técnico de River, Marcelo Gallardo.



Consultada sobre el poliamor, reconoció que su único permitido sería el "Muñeco". "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad", reconoció Florencia. Y agregó: "Se me caen las medias con Gallardo, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza".



Como la pregunta estaba referida a saber a quién podría incluir en una relación poliamorosa, y al ser tanto ella como su marido fanáticos de River, Peña admitió, entre risas: "Sería Gallardo, sin dudas, y sé que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos".