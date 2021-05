La respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron por sus implantes mamarios

Fiel a su estilo directo y sin vueltas, Jimena Barón aceptó contestar algunas de las preguntas de sus más de 5.7 millones de seguidores en las redes sociales, incluso cuando le consultaron por sus implantes mamarios y la intervención quirúrgica en cuestión.



“¿Con qué cirujano te hiciste las tetas?”, le consultó un usuario interesado en el tema, y ella le respondió sin peros: “Con uno excelente, pero que me cobró una demencia que ni vale la pena. Ni siquiera me las tocan tanto”, con cierta picardía y humor que la caracteriza.



Además, la actriz y cantante de 33 años sumó en la respuesta una foto súper sensual frente al espejo en su camarín a punto de salir al estudio de La Academia 2021, por la pantalla de El Trece, mientras lucía un top en forma de mariposa y un jean clarito y suelto. Con cajas, una valija y el aro de luz de fondo.



Vale señalar que Jimena Barón venía muy activa en las redes sociales hasta que desapareció de la mirada de sus fanáticos e incluso, se mantuvo unos ocho meses alejada del mundo virtual.



En el medio de la cuarentena, por pedido de su hijo Morrison, se mudaron a la casa de su ex pareja Daniel Osvaldo, padre del nene, porque era una casa con parque y no un departamento, donde tenían menos espacio. Pasaron los días y entre ellos hubo un reencuentro amoroso, pero que no duró mucho.