La entrerriana Emilia Mernes presentó su nueva canción por Elonce TV

De Nogoyá al mundo

La entrerriana, oriunda de Nogoyá, exitosa cantante y compositora, Emilia Mernes, presentó ante Elonce TV su nuevo tema musicaly contó cómo vive su presente artístico."Esta canción tiene un ritmo muy bolichero para bailar en cada casa", explicó Emilia ay anticipó: "Próximamente realizaré un tutorial para que todos puedan hacer la coreografía".Para su nueva y prometedora canción, Emilia tuvo la colaboración del cantante panameño Boza, "Estoy muy contenta porque Boza, tiene un color de voz muy especial y el resultado es muy bueno", destacó la joven entrerriana., igual ahora estoy probando, pop fusionado con Hip Hop y buscando una identidad artística", afirmó y aseguró que no se encasilla en ningún género, "tal vez algún día vuelva a hacer cumbia pop", indicó.Sobre su presente artístico y fama resaltó que "fl. No me pesa ni me molesta, estoy agradecida con las personas que me siguen y están al pie de la letra"."Siempre soñé con ser cantante y siendo de una ciudad tan pequeña, como es Nogoyá, pensé que las posibilidades eran muy pequeñas, pero todo se puede en esta vida", reflexionó Emilia.

"Nogoyá es mi cable a tierra"

"Estuve seis meses durante la cuarentena con mi familia en Nogoyá, compre equipos de grabación y comencé a realizar mis temas, aprendí muchas cosas y grabe dos videoclips, fue un momento súper productivo", resaltó la exitosa cantante.La joven artista fue una de las invitadas a la fiesta vip que realizó el futbolista brasileño Neymar para fin de año y a partir de ese momento se hizo pública la relación de amistad que hay entre ellos: ", es un gran amigo y lo quiero mucho".