Sabrina Rojas: Con Luciano Castro “nos separamos como pareja, no como familia”

En el último año, la cuarentena y las consecuencias de la pandemia representaron un quiebre para varias parejas y Luciano Castro y Sabrina Rojas no fueron la excepción. Según reveló Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana", los actores decidieron separarse "de mutuo acuerdo" y ya no viven bajo el mismo techo.



“Nos separamos hace un tiempito ya. Pero bien. Estamos bien los dos. Nos van a ver mil veces juntos, porque nos separamos como pareja, no como familia” le dijo la rubia al periodista y aseguró que siguen compartiendo momentos en familia junto a sus hijos.



Se conocieron en 2009, cuando ella se sumó al elenco de "Valientes" para hacer temporada en Mar del Plata. Y como estaba en pareja con Juan Pablo Inigizian, al principio vivieron una relación clandestina. "El gordo, mi marido, fue mi amante porque yo estaba en pareja. Puede pasar que ahí estás prendido fuego y cuando blanqueás... Ya fue. ¡Besito a mi ex!", reveló Sabrina en una entrevista que dio en 2017.



Finalmente en marzo de 2010 blanquearon su noviazgo y rápidamente formaron una familia ensamblada junto a Mateo -hijo del actor, fruto de una relación anterior, y los dos hijos que tienen en común, Esperanza y Fausto. "Mi mujer me domesticó, me contiene y me aguanta", reveló Castro en una nota con Pronto, haciendo referencia al cambio que logró en su relación con la prensa y en su vida cotidiana gracia a su pareja.



Pero a fines de 2018 protagonizaron un escándalo cuando Rojas compartió un fuerte descargo en sus redes en el que se refería a su marido como "psicópata, violento y drogadicto". Ante las repercusiones de los posteos, la actriz salió a decir que la habían hackeado y aunque su teoría no fue del todo creíble. luego de ese confuso episodio, terminaron blanqueando una crisis de pareja, seguida por una separación que duró algunas semanas.



La paz y la tranquilidad reinaron en el matrimonio durante ocho meses, hasta que a mediados de octubre de 2019 se viralizaron fotos de Castro desnudo que se las había mandado a una amante. Pero lejos de volver a separarse, rápidamente los actores hablaron públicamente del tema y sostuvieron que las imágenes fueron enviadas cuando estaban separados y que entre ellos no había terceros en discordia.



Durante el verano de 2020 volvieron a compartir escenario en "Desnudos", la obra que protagonizaron con Gonzalo Heredia, Mey Scapola, Brenda Gandini y Luciano Cáceres y se vieron obligados a suspender la gira como consecuencia de la pandemia. Este año estaban listos para volver con la obra en abril, pero las nuevas restricciones se lo impidieron. Y aunque en las notas que hicieron para publicitar el espectáculo aseguraron que estaba todo bien en el matrimonio, todo indicaría que esta separación es definitiva.