Adriana Salgueiro se casará con el productor Alejandro Arellano

Tras 25 años en pareja, Adriana Salgueiro y el productor Alejandro Arellano, tomaron la decisión de casarse. Si bien la pareja asegura estar absolutamente consolidada, algunas conversaciones entre ellos los hicieron tomar esta decisión de pasar por el registro civil.Adriana Salgueiro y Alejandro, al poco tiempo de comenzar la relación, se tatuaron un delfín cada uno como símbolo del amor que los unía en ese entonces, el que se mantuvo a lo largo de todos estos años.Hace tiempo, la actriz de 64 años, había recibido la propuesta de su novio, con los papeles para pasar incluso por la iglesia. La fecha estaba prevista para el 7 de junio de 2013 en la iglesia San Benito.En aquel entonces, la ex miss argentina dialogaba con Intrusos y confesaba: "Vino con los papeles de la iglesia, con fecha, con todo", decía Adriana Salgueiro en referencia a la propuesta de Alejandro.En esa misma entrevista había dicho que llegó tarde a la maternidad pero que todavía estaba a tiempo del casamiento, Sin embargo, a pesar de tener todo avanzado, esa fecha pasó de largo y el matrimonio no se concretó.Pasaron 8 años de aquel entonces, y la propuesta volvió a surgir en la pareja, que si bien todavía no contaron cuándo se realizará, si aseguraron que esta vez lo van a llevar a cabo, publica Caras.