En pleno noveno mes de embarazo, a escasas tres semanas de llegar a término, Noelia Marzol explicó cómo se imagina ese momento tan especial: "Mi bebé es muy chiquitito, ahora pesa 2.300 kilogramos. Lo único que me dijeron es que es cabezón, así que no importa que sea flaco, porque si la cabeza es grande, duele".



Más tarde, aclaró que desea tener un parto respetado y peculiar: "Espero que sea parto natural, no quiero mucha anestesia ni nada, porque tengo ganas de estar parada y de que caiga".



De todas formas, Noelia Marzol concluyó: "Igual, le dije al médico que en última instancia si veo que me muero del dolor me saque al bebé como sea".

Fuente: Ciudad