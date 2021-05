Se registró el primer caso de Covid-19 en "ShowMatch"

Espectáculos Denuncian a Marcelo Tinelli por no respetar las restricciones sanitarias

En medio de la polémica que desató el debut de "ShowMatch" y los protocolos que se pusieron en práctica en el programa de Marcelo Tinelli, se registró el primer caso de Covid-19 dentro del elenco de "La academia", el nuevo certamen de baile, canto y destreza. Según reveló Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana", Nicolás Fleitas, el partenaire de Candela Ruggeri, contrajo el virus hace unos días y la producción está viendo cómo resolver la participación de la modelo en el primer ritmo de la competencia.Cabe señalar que el programa de Tinelli fue duramente criticado por los protocolos que se implementaron ante la pandemia. En primer lugar, porque mucha gente participó de la apertura y no se respetó el uso de barbijo ni de la distancia social frente a cámara. De hecho, a diferencia de los manejos que hubo en "Cantando 2020", los jurados no están separados por paneles acrílicos y los participantes saludan con un beso al conductor, algo impensado para los tiempos que corren.Sin embargo, Marcelo se mantuvo firme en su postura de que "está todo en regla". "Hicimos cuadros en piso que no superaban las 32 personas que eran los que nos habían autorizado, por eso grabamos sábado, domingo, y tuvimos que hacer seis cuadros diferentes para completar la apertura. Tenemos un estudio totalmente sanitizado, tenemos cuatro hisopados seguidos casi todos los días, desde el sábado que estamos hisopando a 136 personas, es decir que, si un día hay un falso negativo, al otro día se lo vuelve a hisopar, y al otro día otra vez. Hay tres médicos en el piso, cuatro médicos afuera, una carpa gigante para cuidarnos a todos, en los camarines no pueden entrar más de tres o cuatro personas, las puertas del estudio que son gigantescas están totalmente abiertas. Doy estos datos que son los que nos marcan las autoridades sanitarias, que son las que nos dicen cómo tenemos que hacer”, señaló.