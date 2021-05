Ariana Grande se casó en secreto: su historia de amor con Dalton Gomez

Ariana Grande y Dalton Gomez son oficialmente marido y mujer tras casarse el fin de semana en su casa de Montecito, California, Estados Unidos, según confirmó su representante este lunes 17 de mayo de 2021.



"Fue muy pequeño e íntimo: menos de 20 personas", dijo el publicista a la revista People. "La sala estaba muy feliz y llena de amor. Los novios y ambas familias no podían ser más felices".



Una fuente dijo a Us Weekly en abril que la pareja quería un "asunto muy pequeño e íntimo". Antes de su casamiento, otra fuente cercana a la pareja aseguró que la ganadora del Grammy, de 27 años de edad, y el agente inmobiliario, de 25 años, están "más que enamorados el uno con el otro" y pasan "casi todo el tiempo juntos. Él la hace muy feliz. Todos los amigos y la familia de Ariana lo adoran por ella".



La historia de amor de Ariana Grande y Dalton Gomez

La pareja desató por primera vez los rumores de noviazgo en febrero de 2020, después de que Ariana Grande se separó de Mikey Foster, con quien se le relacionó en 2019. En diciembre de 2020 trascendió que Ariana y Dalton se habían comprometido.



Al mes siguiente, Us confirmó su relación, ya que la cantante comenzó a compartir fotos de su nuevo nuevo a través de su Instagram. La pareja hizo pública su relación en mayo de 2020, cuando ambos aparecieron en su vídeo musical "Stuck With U" con Justin Bieber.



"Ariana está más que emocionada. Ha disfrutado mucho conociendo y enamorándose de Dalton fuera de los focos, algo que no pudo hacer en sus anteriores relaciones", dijo una fuente al sitio en su momento. "Están muy enamorados y comprometidos a pasar el resto de sus vidas juntos".



La cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas estadounidense, una de las artistas más queridas por todo el ambiente, estuvo previamente comprometida con Pete Davidson de junio a octubre de 2018. También salió anteriormente con Big Sean, de 2014 a 2015, con el bailarín de apoyo Ricky Álvarez de 2015 a 2016 y con el fallecido Mac Miller de 2016 a 2018.

Fuente: Exitoína