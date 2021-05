Tinelli volvió a la televisión y hubo polémica por protocolos contra el Covid-19

Luego de un año de ausencia Tinelli regresó a la pantalla con mediciones en el rating que le permitieron ganarle a la novela de Telefe "Doctor Milagro" y al arranque de "MasterChef Celebrity", aunque con el correr de los minutos el ciclo que conduce Santiago del Moro lo venció.La vuelta del también empresario y dirigente de fútbol se produjo con una apertura en vivo, tras el tradicional clip de doblajes con parodias a "The Crown", "Gambito de dama" y Al Pacino, que puso la tecnología de punta al servicio del talento artístico de los bailarines.El comienzo de la apertura se produjo con un drone que comenzó su recorrido en Puerto Madero hasta que se metió en los flamantes estudios Baires, de Don Torcuato, donde se graba el programa.Marcelo redobló la apuesta tecnológica con la realidad aumentada una vez que la cámara ingresó al estudio vacío, escena que incluyó un baile en catarata.La actriz y cantante Natalie Pérez fue la primera estrella que le puso el cuerpo a la apertura y tras su baile enseguida hizo su aparición Carolina "Pampita" Ardohain, que metió a todo mundo en la milonga al bailar un tango embarazada de 7 meses.Para el final quedó María Becerra, que se lució hasta poco antes de que Tinelli haga su tradicional ingreso a la pista saludando a cámara y haga sentir al público como que el tiempo no pasó en estos casi quince meses de ausencia en pantalla.Luego se sumó Marcelo y todo su equipo, tuvo unas palabras con Adrian Suar, presentó "su día",con la colaboración con Soledad Silveyra, su esposa Guillermina Valdés, Jey Mammón, Pablo Echarri, y Oscar Ruggeri, un segmento con Martín Bossi, una parodia junto a Fátima Flores de Susana Giménez y algunos sketchs humorísticos "retros".Además presentó "Politichef" que arranca el viernes 28, el personaje del ex presidente Mauricio Macri (Fredy Villarreal) pasó por el piso e intercambió algunos chsites con Marcelo.El cierre musical estuvo a cargo del Bahiano, César "Banana" Pueyrredón, CAE, Marcela Morelo, "Cucho" Parisi, "Pipo Cipolatti", "Pájaro" Gómez, y Fabiana Cantilo.La apertura, siempre esperada en los comienzos de cada ciclo, fue de un amplio despliegue de música y baile y eso generó críticas en redes sociales respecto a la falta de cuidados contra el coronavirus por la cantidad de personas juntas que había.Sin embargo, Tinelli aclaró varias veces que el programa se hacía "con todos los protocolos" y que todos en el estudio se habían hisopado previamente.Además, remarcó que los testeos se lo harán nuevamente al término de cada programa.En el final de la primera emisión, el conductor se despidió pidiendo un aplauso para el personal de salud de la República Argentina.