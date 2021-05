Infernales fotos de Wanda Nara: de espaldas en bikini y también sin corpiño

Wanda Nara suele mostrar su extravagante vida. Y en esta oportunidad posó sin corpiño mientras disfrutaba de una jornada de spa.La esposa de Mauro Icardi gozó de este momento de tranquilidad en su casa. Así, Nara, que muestra sus lujosas adquisiciones familiares, aprovechó la ocasión para lucir su hogar, pero también su sensual cuerpo. Posteó dos fotos, ambas de espaldas. En la primera, tenía la ropa interior baja, pero no contaba con corpiño. En la segunda, sí contenía la parte superior.Fue tal el furor que causó que en apenas una hora alcanzó los 300 mil me gusta y los 4400 comentarios. Como vivió en Italia por la carrera de su marido y su ex Maxi López, recibió mensajes de personas italianas. Los argentinos también estuvieron presentes. Gran parte de ellos elogiaron a la mujer.Además de tener que cuidar a sus hijos, Wanda, quien representa a Icardi, también disfruta de algunas acciones que le gustan realizar. Por ejemplo, de hacer actividad física. Fue así que hace algunas semanas se mostró ejercitándose con un conjunto deportivo de top y minishort.“¿Y vos? ¿Quieren entrenar conmigo?”, les preguntó a sus seguidores.