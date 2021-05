Carmen Barbieri quedó eliminada de Masterchef Celebrity

Masterchef Celebrity Argentina (Telefe) está llegando a sus instancias finales. Los desafíos se ponen cada vez más complicados y los participantes tienen que estar a la altura de la competencia para poder continuar en el reality. Carmen Barbieri no logró convencer al jurado con su plato y quedó eliminada este domingo.Carmen Barbieri fue una de las primeras convocadas a formar parte de la segunda edición de Masterchef Celebrity . Sin embargo, la ex vedette no pudo comenzar a grabar por su internación y se incorporó al certamen cuando ya llevaba varias semanas al aire.Haber ingresado más tarde en la competencia le jugó en contra y el jurado le remarcó en varias ocasiones que aún no podía estar a la altura de sus compañeros.Este domingo el plato de Barbieri tuvo varios errores: la presentación con el papel aluminio no fue la correcta, la mezcla de sabores tampoco fue una buena elección. "Mezclar sabores que te gustan no hacen que el plato esté rico", le dijo Germán Martitegui."Muchas gracias, estar en este programa me hizo volver a ser yo. Fue el remedio que necesitaba para volver. Me esperaron que volviera a la vida y me tuvieron paciencia con los platos que presente", fueron las palabras de Carmen Barbieri al despedirse de Masterchef.

En la semana, Carmen le había confesado a Santiago del Moro sus ganas de ser abuela: "¿Te imaginabas haciendo esto después de todo lo que has hecho en tu carrera?", le preguntó Del Moro. "Cuando me convocaron se me truncó pero al final me di cuenta que es para mi", expresó Barbieri muy contenta.Luego, Carmen confesó que recibe gran ayuda de Fede y que se ha convertido en una especie de 'padre' por cómo la protege. En ese sentido, Barbieri no dejó la posibilidad de expresar sus ganas de ser abuela."Fede va a ser un gran padre. Sueño con ser abuela pero él por ahora tiene otros planes", contó sincera.