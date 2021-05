Argentina en Hollywood: “Es una historia increíble, que tiene mucho trabajo”

Video: Natasha Luna en Elonce TV: Nació en Bariloche, estudio actuación y trabajó en Mexico y Los Angeles

Natasha Luna, actriz internacional nació en Bariloche y estudió en Buenos Aires. Trabajo en México y cumplió su sueño de actuar en Hollywood. La joven, dialogó con Elonce TV sobre su carrera profesional.



“Cada paso que he dado, fue con mucho trabajo. Es una historia increíble, que tiene mucho sacrificio detrás y que no se termina porque sigo tratando de continuar esta carrera tan difícil y tan hermosa”, expresó la actriz.



Desde chica estudio teatro en su ciudad natal. A los 18 se mudó a Buenos Aires para estudiar la carrera de Actuación en la Universidad Nacional de Arte, también siguió Comunicación Social y Cine. “Siempre me forme en varios aspectos, pero de base en la actuación”, dijo.



Con el tiempo del paso, Natasha se fue a México a vivir y trabajar. “Dejé mi gatos, mis cosas y me fui. Tengo esa personalidad, de tomar la decisión y el impulso y después voy resolviendo las cosas”.



“En México logré mucho más en tres años, que en 10 en Argentina. En la actuación me fue muy bien. Trabaje un montón y se me abrieron las puertas”, señaló. Hollywood La actriz, comentó que “llegó un montón en donde me pregunté si México era el lugar donde quería echar raíces. Enseguida supe que quería otra cosa para mí y apareció Los Ángeles cómo una opción y hacerme cargo de un sueño que está muy negado”.



La barilochense que protagonizó el film “What we find in the night” que fue presentado el 30 de abril en el festival de Sarasota



“La propuesta de este protagónico vino de una manera muy inesperada. Estaba vendiendo mis cosas para poder mudarme, y vino el director con su pareja a comprarme plantas. Fue un domingo a la mañana, y quedamos en contacto. A los pocos días me acercó el proyecto”.



