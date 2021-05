“Si yo hubiera estado sola, sexo virtual si, pero que no te hagan captura de pantalla. Nunca haría sexo virtual con una persona que recién conozco y que no tengo mucha confianza“, comenzó diciendo la Mónica Farro en una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.“En cuanto a un lugar, tengo uno que no sé si es normal. En la escalera del edificio, he dicho que con el padre de mi hijo también lo hice en el avión o en un ascensor“, dijo al respecto.Y cerró: “En la escalera del edificio lo hice pero era tarde y no pasaba nadie. Es gracioso para un ratito, divertido, es para el momento“.